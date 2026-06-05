Verbouwing De Tjamme maakt woonzorglocatie klaar voor de toekomst

BEERTA – Woonzorglocatie De Tjamme in Beerta staat aan de vooravond van een ingrijpende verbouwing. Zorgorganisatie Oosterlengte werkt daarbij nauw samen met Woonzorg Nederland, eigenaar van het gebouw. Met de plannen moet De Tjamme comfortabeler, duurzamer en beter toegerust worden voor de zorg van de toekomst.
De woonzorglocatie blijft een vertrouwde plek voor bewoners uit Beerta en omgeving, maar krijgt daarnaast een nadrukkelijkere functie als ontmoetingsplek voor bewoners, familieleden, vrijwilligers en dorpsgenoten. Volgens de betrokken organisaties wordt ontmoeting en samenwerking met de omgeving steeds belangrijker binnen de ouderenzorg.
Aanpassingen binnen en buiten het gebouw
Het grootste deel van de werkzaamheden vindt binnenshuis plaats. Zo worden onder meer de badkamers vernieuwd, deuren verbreed en wordt het gebouw aardgasvrij gemaakt. Daarnaast worden verschillende verbeteringen aan de buitenzijde van het pand gerealiseerd.
Voor deze werkzaamheden wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. De plannen omvatten onder meer de aanleg van twee nieuwe balkons bij de huiskamers, een verbetering van de parkeergelegenheid aan de achterzijde van het gebouw en een uitbreiding van de entree aan de voorzijde. In die nieuwe entree komt ook een ontmoetingsruimte.
Bewoners tijdelijk naar Winschoten
De start van de verbouwing staat gepland voor begin 2027. Tijdens de werkzaamheden verhuizen de verpleeghuisbewoners van De Tjamme tijdelijk naar woonzorgcentrum De Renselheerdt in Winschoten. Bewoners van de aanleunwoningen kunnen tijdens de verbouwing in hun eigen woning blijven wonen.
De tijdelijke verhuizing naar De Renselheerdt heeft een bijzondere achtergrond. In 2020 moesten de toenmalige bewoners van het woonzorgcentrum vertrekken vanwege geplande renovatiewerkzaamheden. Bewoners die langdurige zorg nodig hadden verhuisden destijds naar De Emmaheerdt in Winschoten. Bewoners die gebruikmaakten van 24-uurszorg van Oosterlengte werden ondergebracht in Nieuw Vredenhoven in Scheemda. Mensen die geen intensieve zorg nodig hadden, konden in het gebouw blijven wonen.
Van de aangekondigde renovatie kwam vervolgens niets terecht. In 2022 werden ruim veertig statushouders ondergebracht in De Renselheerdt. Tegenwoordig wordt het gebouw bewoond door zo’n 30 huurders van CareX op basis van antikraakbewoning. Deze bewoners moeten vóór september vertrekken, zodat het pand kan worden voorbereid op de tijdelijke opvang van de 68 bewoners van De Tjamme tijdens de verbouwing.
Met de renovatie van De Tjamme zetten Oosterlengte en Woonzorg Nederland volgens eigen zeggen een belangrijke stap naar een toekomstbestendige woonzorglocatie, waar wonen, zorg en ontmoeting centraal staan.