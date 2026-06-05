VLAGTWEDDE – Wandelaars lopen onder grote belangstelling de laatste etappe van de Avondvierdaagse Vlagtwedde
Onder grote publieke belangstelling gingen ruim 1250 wandelaars op pad voor hun laatste kilometers door het dorp van de Avondvierdaagse in Vlagtwedde.
Na de twee enerverende vorige etappes was de intocht, met start en finish bij Partycentrum Rendering, in Vlagtwedde een prachtig spektakel.
Vooral na de erg natte wandeling van gisteren was dit een prachtige afsluiting van het, helaas geen vierdaagse, maar driedaagse wandelevenement.
Vanavond alleen maar glunderende gezichten van zowel het groot aantal kinderen en de volwassenen.
Maar liefst 5 muziekgroepen verhoogden de sfeer met mooie stemmingsmuziek.
Foto’s: Geert Smit
Later volgen meer foto’s
Wandelaars lopen onder grote belangstelling de laatste etappe van de Avondvierdaagse Vlagtwedde
VLAGTWEDDE – Wandelaars lopen onder grote belangstelling de laatste etappe van de Avondvierdaagse Vlagtwedde