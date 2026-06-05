Zomertuinenmarathon op 20 en 21 juni

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 5 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG ENKELE BUIEN | MORGEN MEEST DROOG

De situatie is ook vandaag wisselvallig maar de meeste kans op enkele buien is er vanochtend en vanmiddag. Er is ook weer kans dat er een pittige regenbui valt, maar de kans op onweer is vandaag niet groot. Het is wél een koele dag want de maximumtemperatuur is 18 graden en als het regent is het maar 14 of 15 graden. De wind is meest matig uit het zuidwesten, windkracht 3.

Vanavond is het vrijwel overal droog en vannacht wordt het helder en fris: minimumtemperatuur rond 12 graden. Morgen begint droog met af en toe zon, maar in de loop van de middag en morgenavond is er ook kans op een paar buien (met name ‘s avonds trouwens). Matige wind uit zuidoost tot zuid morgen, maximum rond 20 graden.

Zondag begint juist met een bui maar de middag en de avond zijn dan droog met enkele zonnige perioden. Het is niet warm zondag: maximumtemperatuur rond 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maandag is het wat dat betreft iets beter met een maximum van 22 of 23 graden en eerst zon en pas later wat regen. Daarna zijn de dinsdag en woensdag licht wisselvallig en wat koeler met een maximum rond 19 graden.