Zomertuinenmarathon op 20 en 21 juni

REGIO – Het is volop zomer, ook in de tuinen van Het Tuinpad Op. Daarom wordt op 20 en 21 juni, van 11:00 – 17:00 uur, in Groningen en Drenthe de zomertuinenmarathon georganiseerd.
HET TUINPAD OP – IN NACHBARS GARTEN zet zich in voor het openstellen van bezienswaardige particuliere tuinen en wil de aandacht vestigen op bijzondere openbare tuinen en parken in de provincies Groningen en Drenthe en Noordwest Nedersaksen. Tweejaarlijks wordt er een kleurrijke tuinengids uitgegeven,.
Naast het uitgeven van de tuinengids worden er door de stichting een aantal zogenaamde “tuinenmarathons” georganiseerd. Dan kan zonder een vooraf gemaakte afspraak een selectie van de tuinen worden bezocht. De entree varieert: gratis, entree of een vrije gift. De lijst met deelnemende tuinen wordt voortdurend bijgewerkt en is te vinden op www.hettuinpadop.nl onder de agenda. Deze gastvrije tuineigenaren stellen ze open om tuinliefhebbers ervan te laten genieten.
Zomertuinenmarathon Groningen en Drenthe 20 en 21 juni,
Zomertuinenmarathon Duitsland 27 en 28 juni,
Herfsttuinenmarathon 26 en 27 september,
steeds van 11:00 tot 17:00 uur
Bron: Jannie Bos