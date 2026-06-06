Bewoners Woonzorgcombinatie BCM uit Stadskanaal deden mee aan de avondvierdaagse

STADSKANAAL – Deze week was in Stadskanaal, net als in vele andere plaatsen, de traditionele avond-4-daagse. De week verliep qua weer met horten en stoten, maar gelukkig eindigde de slotavond met mooi droog weer en af en toe een zonnetje.
Op de foto een hele grote groep van Woonzorgcombinatie BCM uit Stadskanaal. Alvast eventjes warmlopen vanaf locatie Maarsheerd naar de startopstelling in het centrum van Stadskanaal. Wandelend of met een rolstoel eventueel geholpen door andere lopers. SAMEN heet dat, samen elkaar helpen en samen heel veel plezier.
Toppers zijn het. Echte kanjers en geweldig mooi om te zien!
Johan Deuling