Celine Vister-van Riemsdijk nieuwe directeur Veenkoloniaal Museum

VEENDAM – Na de pensionering van Hendrik Andries Hachmer per 15 januari 2027, zal de huidige conservator, Celine Vister-van Riemsdijk, hem als directeur van het Veenkoloniaal Museum opvolgen. Celine is al enige jaren als conservator werkzaam in het museum, kent het museum door en door en is dus geen onbekende voor de grote groep vrijwilligers.
Daarnaast kent Celine de huidige uitdagingen van een culturele instelling als museum als geen ander. Zij brengt een schat aan ervaring mee daar waar het organiseren van exposities betreft. Het verleggen van het accent van de vaste collectie naar een meer dynamische opzet – op advies van de Kunstraad – zal zeker in de nabije toekomst veel van haar aandacht vragen.
Celine zal uiterlijk 31 juli a.s. met zwangerschapsverlof gaan en op 15 februari 2027 haar nieuwe functie aanvaarden. In de loop van deze week wordt de vacature van haar opvolger opengesteld. De nieuwe conservator kan zo door Hendrik in de laatste maanden van het jaar worden ingewerkt. Het bestuur is ervan overtuigd dat met de benoeming van Celine de continuïteit in de uitvoering van het beleid van het museum is gewaarborgd, aldus voorzitter Marijke Inklaar namens het bestuur.
Bron: Peter Panneman