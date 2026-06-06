Commissaris van de Koning bracht werkbezoek aan Veendam

VEENDAM – Vrijdag bracht Commissaris van de Koning: René Paas, een werkbezoek aan de gemeente Veendam. Burgemeester Annelies Pleyte ontving hem in het gemeentehuis.
Na een gesprek met het college volgde een bezoek aan VV Wildervank. Aansluitend ging het gezelschap in de paardentram van de Stichting Eerste Wildervankster Paardentram naar het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, waar een rondleiding op het programma stond en waar aansluitend een lunch met raadsleden was.
Werkbezoek
Bij werkbezoeken van de commissaris van de Koning staat een aantal vaste thema’s op het programma. Het college kan daar zelf thema’s aan toevoegen die zij met de commissaris wil bespreken. Vrijwilligers was het hoofdthema van dit bezoek. Dat thema kwam direct tot uiting in het vervoer tijdens het bezoek.
De heer Paas reisde per paardentram van VV Wildervank naar het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum. De paardentram wordt volledig door vrijwilligers gerund. Het vervoermiddel werd in 1997 door vrijwilligers nagebouwd ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van Wildervank. Het is een replica van de tram die tussen 1880 en 1928 door de Veenkoloniën reed en is uitgegroeid tot een begrip in de gemeente Veendam.
Bij VV Wildervank en het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum ging de heer Paas in gesprek met vrijwilligers over hun ervaringen, drijfveren en bijdrage aan de samenleving. Ook kreeg hij een rondleiding langs de activiteiten die dankzij hun inzet mogelijk werden gemaakt.
Bron en foto’s: Peter Panneman