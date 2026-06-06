Geslaagde reünie van El Rondo

NIEUWE PEKELA – Op 23 mei was in De Kiepe een reünie van El Rondo.
El Rondo was het voormalige jeugdhonk in het gebouw van de ijsvereniging aan de Rondweg in Nieuwe Pekela. Op 1 augustus 1997 werd het pand door brand verwoest.
Op 27 september 2014 werd een reünie voor de voormalige bezoekers van het jeugdhonk georganiseerd. Dit was een groot succes. Daarom werd dit op 23 mei herhaald. Veel bezoekers van toen kwamen naar De Kiepe.
‘Ondanks de warmte zat de sfeer er vanaf het eerste moment fantastisch in. De dansvloer vol met voetjes van de vloer, mooie herinneringen en vooral heel veel gezelligheid! Er werd volop genoten van lekkere snacks, drankjes en natuurlijk het samen weer even teruggaan naar die geweldige tijd van toen. ️
Namens de organisatie willen wij iedereen en speciaal de vrijwilligers van De Kiepe, enorm bedanken voor jullie aanwezigheid, enthousiasme, hulp en gezelligheid. Jullie hebben deze avond onvergetelijk gemaakt!’ zegt Priscilla Abbas, een van de organisatoren.
Foto’s ingezonden door Priscilla Abbas