Geslaagde zomermarkt bij de Spinberg

JIPSINGHUIZEN – Vandaag werd bij zorgboerderij De Spinberg de jaarlijkse zomermarkt georganiseerd.
Op de zomermarkt waren diverse spullen te koop die door de deelnemers waren gemaakt gemaakt. Ook waren er diverse kramen van ondernemers.
Wie trek had in een vers gebakken rozijnenbrood of een springrouw wou maken kon bij Onstwedder Gaarv’n terecht. Uiteraard waren er ook diverse hapjes en drankjes te verkrijgen.
RTV Westerwolde zond vanmorgen de programma’s: Dieverdoatsie en Brunchroom rechtstreeks vanaf de zomermarkt uit.
Gelukkig werkte het weer mee! Het was weer een geslaagde markt.
Foto’s: Johannes Velthuis