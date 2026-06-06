Montmartre Sellingen brengt Parijs weer naar Westerwolde

SELLINGEN – Op zaterdag 11 juli kunnen kunstliefhebbers hun hart weer ophalen in Sellingen. Voor de 33e keer verandert Sellingen in een Franse kunstmarkt tijdens Montmartre Sellingen. Naast de verkoop van de creatiefste kunstwerken is er ook muziek en vermaak voor jong en oud.



Kunstmarkt

Van 11:00 tot 17:00 uur stallen meer dan honderd kunstenaars hun kunstwerken uit op de markt. Er is van alles te zien op de markt. Denk aan verschillende schilderijen, van stillevens tot portretten, maar ook aan beelden van klei en porselein, handgemaakte hoeden, kleurrijke sieraden en levendige foto’s. Ook krijgen bezoekers de unieke kans om kunstenaars ter plekke aan het werk te zien. Alumni van de Klassieke Academie Groningen schilderen en plein air.



Het festival is ingedeeld in 4 pleinen

Het festival is verdeeld over 4 pleinen: Place du Coeur, Place de l’Église, Place du Tertre en Place de l’École. Place du Coeur is het hart van Sellingen op de brink. Place du Tertre is het grasveld tegenover het 14e-eeuwse kerkje. Naast de kerk is de Place de l’Église. Place de l’École is het plein bij MFA De Zuides.



Muziek

Trio Pont Neuf komt Franse chansons zingen op de Place de l’École. Duo Dewar speelt daar prachtige Keltische muziek en het trio Tikkie meer, Tikkie minder komt de sfeer verhogen op de Place du Coeur. In de kerk keren het duo Amuze en zanger Hans Elzinga terug. Ook Zazou Swing komt ons dit jaar weer verblijden met Hot Club de France (Jazz) op de Place du Coeur. Accordeonisten en een gitaarduo lopen rond op het festival.



Entertainment en kinderactiviteiten

Je kunt dit jaar een levend standbeeld, steltenspringer en goochelaar tegenkomen op ons festival. De bibliotheken Westerwolde en Welzijn Westerwolde organiseren weer leuke kinderactiviteiten bij hun oranjetent. Je vindt ze op de Place de l’École, net als Tessa’s feestgezichtjes waar kinderen geschminkt kunnen worden.



Foodtrucks

Verspreid over het terrein zijn terrasjes ingericht bij de diverse foodtrucks. Denk aan crêpes, burgers, wijn, Westerwolds bier, broodjes of patat. Ook is er voldoende koffie, thee of fris te krijgen.



Entree en parkeren

Zowel de entree van het festival als parkeren zijn gratis. Parkeren kan in het dorp, bijvoorbeeld aan de Noordesweg en achter het gemeentehuis. Aan de Dominee W. Reindersweg kan niet worden geparkeerd.



Info: www.montmartresellingen.nl en op Facebook en Instagram.

Bron: Yvonne Westerman, Stichting Montmartre Sellingen