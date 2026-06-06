Nieuwlandseweg afgesloten

Foto: Jan Doornkamp
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

BELLINGWOLDE – Van 8 tot en met 19 juni wordt de Nieuwlandseweg tussen de Tweekarspelenweg en de Oudeschanskerweg afgesloten.

Dit in verband met de aanleg van kabels en leidingen.

Het verkeer wordt omgeleid.

Foto’s: Jan Doornkamp

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