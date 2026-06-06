Onstwedder Boys blijft vierde klasser



PEIZE – Het is de Onstwedders niet gelukt om via de nacompetitie promotie te bewerkstelligen naar de derde klasse. Op het neutrale veld in Peize werd na verlenging met 1-2 verloren van de Friese club uit Trynwalden.



Door Gert Meulman

De ploeg van trainer Harold Molanus moest het doen zonder hun belangrijke en regelmatig scorende man voorin, Gerko Scheper, die geblesseerd toeschouwer was. Trynwalden bleek vooral in de eerste helft de ploeg waarin meer voetbal leek te zitten en er werd dan ook vooral op de helft van de Onstwedders gespeeld. Tot echte kansen leidde dit Friese overwicht echter niet. Doelman Roan Stubbe, die een zeer puike partij stond te keepen en vooral in de tweede helft zijn ploeg een paar keer knap behoede voor een tegengoal, kwam in de eerste helft niet echt in gevaar. Wel wisten de Onstwedders al binnen de tien minuten te scoren.

De vooral in de eerste helft zeer goed spelende Anne Wilzing ondernam een actie over de linkerkant, speelde zijn man uit, haalde de achterlijn en gaf op maat af op Sem Nieuwenhuis, die koel binnenschoot. De Onstwedders kwamen er verder in het eerste bedrijf weinig uit, maar als dit gebeurde dan werd het gelijk gevaarlijk. De mee opgekomen Marcel Paans schoot rakelings naast en Anne Wilzing schoot maar net over de kruising. De uit Zwolle afkomstige scheidsrechter gaf in de eerste helft drie gele kaarten aan de oranjehemden, Ricardo Buitelaar, Lars Bekker en Mart Wilzing waren de ongelukkigen.



In de tweede helft waren het wederom de Friezen die vooral tot aanvallende acties kwamen. Na tien minuten viel de gelijkmaker. Hessel Breeuwsma ging vanaf de rechterkant op avontuur en bij het doel van Stubbe uitkomend maakte hij het koud af. Stubbe was hierna zoals gezegd een paar keer goed reddend voor zijn ploeg aanwezig, zodat beide ploegen met een 1-1 stand aan de verlenging konden beginnen.

Vlak voor het eind van de eerste helft van de verlenging maakten de Friezen de uiteindelijk winnende 1-2. Aanvoerder Fedde-Durk Kingma, die voor zijn ploeg sterk speelde, maakte de bekeken winnende treffer. In de tweede helft van de verlenging was de ploeg van Molanus vooral aan het drukken, maar het lukte ondanks een kopbal van de mee opgekomen doelman Stubbe vlak voor tijd niet meer om de gelijkmaker te maken.



Door dit resultaat blijven de Boys uit Onstwedde volgende seizoen gewoon actief in de vierde klasse en kan de ploeg van Molanus terugkijken op een mooi en goed seizoen.

Tekst en foto’s: Gert Meulman