Strijd om Bourtange nog onbeslist: lukt het de Nederlanders de Spanjaarden te verdrijven?

BOURTANGE – Tromgeroffel, donderende kanonnen, knallende musketten en marcherende soldaten bepaalden dit weekend het beeld in Vesting Bourtange tijdens de jaarlijkse Slag om Bourtange. De historische vesting vormt daarbij het decor van een indrukwekkende terugkeer naar de tijd van de 80-jarige Oorlog.
Na de eerste gevechten op zaterdag was de strijd nog onbeslist. De grote vraag die zondag boven de vesting hing: slagen de Nederlandse troepen erin om de Spanjaarden uit de vesting te verdrijven, of behouden de Spaanse strijdkrachten hun positie?
Tijdens de 27e editie van het evenement herleven honderden deelnemers het leven in de 17e eeuw. Kanonniers, piekeniers, infanteristen, handelaren, boeren en burgers brengen de geschiedenis tot leven in en rondom de vesting. Bezoekers kunnen vrij rondlopen langs de historische kampementen, waar soldaten hun onderkomens hebben opgebouwd en laten zien hoe het dagelijkse leven er in die tijd uitzag.
Naast de militaire kampementen is er volop aandacht voor de sfeer van de 17e eeuw. Muzikanten zorgen voor historische klanken, terwijl handelaren hun waren aanbieden op een markt zoals die eeuwen geleden gehouden werd.
Het hoogtepunt van het weekend zijn de spectaculaire schijngevechten die op verschillende locaties in en rond de vesting worden uitgevochten. Daarbij klinkt het gebulder van authentieke kanonnen en wapens uit de tijd van de 80-jarige Oorlog. De deelnemers proberen historische gebeurtenissen zo natuurgetrouw mogelijk na te spelen, waardoor bezoekers de spanning en dynamiek van een veldslag van dichtbij kunnen ervaren.
Het evenement verwijst naar de strijd om de vesting in de zeventiende eeuw. In 1640 werd Bourtange ingenomen door Spaanse troepen. Tijdens de re-enactment proberen Nederlandse soldaten de vesting te heroveren, een strijd waarvan de uitkomst zaterdag nog niet vaststond.
De officiële opening vond zaterdag plaats door burgemeester Jaap Velema. Na het defilé, waaraan alle troepen deelnamen, was er een eerbetoon bij het Poolse monument.
De Slag om Bourtange is zondag nog te bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur. Vanwege het harde geknal van musketten en kanonnen zijn honden niet toegestaan. Gehoorbescherming wordt aanbevolen. Voor meer informatie kunnen bezoekers terecht bij Vesting Bourtange.
Foto’s: Hans Graveland