TC Uneswido viert 50-jarig jubileum: van trapveldje naar modern tennispark

ONSTWEDDE – Tennisvereniging Uneswido vier dit weekend het 50-jarig bestaan. Vrijdagavond vond een receptie plaats voor genodigden, waarbij wethouder Goedhart Borgesius namens de gemeente Stadskanaal de felicitaties overbracht. Voor zaterdag staat een feestavond voor leden op het programma en worden overdag diverse jubileumactiviteiten georganiseerd.

De geschiedenis van TC Uneswido begon in juni 1976 op een eenvoudig trapveldje aan de Tuinlaan in Onstwedde. Wat begon als een bescheiden tennisvereniging met een asfaltbaan en een stacaravan midden in het dorp, groeide in de loop der jaren uit tot een moderne en bloeiende club.

Acht jaar na de oprichting verhuisde de vereniging naar de Tellingerweg, waar een nieuw clubhuis met twee gravelbanen werd gerealiseerd. Later maakten de gravelbanen plaats voor allweatherbanen, waardoor het hele jaar door gespeeld kon worden, ook na hevige regenval. Door de groei van het ledenaantal bleek al snel dat twee banen onvoldoende waren, vooral voor het spelen van competitiewedstrijden. Ook de kantine was aan uitbreiding en renovatie toe.

Dankzij financiële steun van Leader Oost-Groningen, Stichting Munt Onstwedde en de inzet van vele vrijwilligers werd een derde baan aangelegd en kreeg de kantine een flinke opknapbeurt. Zelfwerkzaamheid vormde daarbij een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de vereniging.

Drie pijlers

Vanaf de oprichting tot op de dag van vandaag drijft TC Uneswido op drie belangrijke pijlers: familiair, laagdrempelig en zelfwerkzaamheid.

Bij de vereniging staat het sociale aspect centraal. Nieuwe leden voelen zich er snel thuis en de club kenmerkt zich door een gemoedelijke sfeer. Daarnaast is Uneswido een vereniging van nuchtere Noordoost-Groningers, waar dialect en Algemeen Beschaafd Nederlands moeiteloos door elkaar worden gesproken. De inzet van vrijwilligers blijft bovendien onmisbaar; vrijwel alles wordt in eigen beheer uitgevoerd. De bouw van de huidige kantine geldt daarvan als een sprekend voorbeeld.

Modern tennispark

Sinds 2024 beschikt de vereniging over een modern tennispark aan de rand van Onstwedde. Waar ooit werd begonnen met één baan, telt het complex inmiddels vier LED-verlichte smashcourtbanen. Baan 2 en 4 beschikken over volwaardige overdekte tribunes. Daarnaast kunnen leden en bezoekers gebruikmaken van een sfeervolle kantine en een verwarmd overdekt buitenterras met uitzicht over de banen.

Met ongeveer 200 leden biedt de vereniging een breed scala aan tennismogelijkheden voor jong en oud.

De naam Uneswido verwijst naar de oude, oorspronkelijke benaming van het dorp Onstwedde in de streek Westerwolde. Die naam gaat terug tot ongeveer het jaar 875. Al een halve eeuw draagt de tennisvereniging deze historische naam met trots.

Fotografe Jolanda Freitag was vrijdagavond aanwezig bij de receptie en maakte onderstaande foto’s.