Twintigste Veendammer Oldtimerrally voert deelnemers door Westerwolde en Duitsland

VEENDAM, HAREN, WESTERWOLDE – Vandaag vond de 20e editie van de Veendammer Oldtimerrally plaats. Al twintig jaar lang vormt Veendam het startpunt van een geliefd evenement voor liefhebbers van klassieke auto’s, youngtimers en bijzondere voertuigen. De jubileumeditie voerde de deelnemers vanuit Veendam via de Hondsrug, Westerwolde en het Duitse Emsland naar Haren (Duitsland).

De rally ontstond uit het enthousiasme van Veendammer Dick van Dijk, een fanatiek rallyrijder die jarenlang deelnam aan bekende internationale evenementen. Omdat de start- en finishlocaties van dergelijke rally’s vaak ver van huis lagen, ontstond het idee om een eigen rally vanuit Veendam te organiseren.

Van Dijk reed onder meer de beroemde Tulpenrally, die destijds startte in Annecy in Frankrijk, de Deutsche Mille Miglia met een route van ruim 2.000 kilometer door Duitsland en diverse andere internationale rally’s. Zijn ervaringen vormden de basis voor een evenement dichter bij huis.

De eerste editie werd nog zonder vergunning georganiseerd vanaf het Jan Salwaplein in Veendam. Na overleg met de gemeente kreeg de rally een officiële status en werd vanaf 2004 gestart vanaf het Museumplein. Het oorspronkelijke plan voor een tweedaagse rally met overnachting in Oldenburg bleek te ambitieus. Daarom werd gekozen voor een eendaags evenement, met jarenlang een populaire tussenstop in het centrum van Leer.

De combinatie van een aantrekkelijke route van maximaal 200 kilometer, goede verzorging onderweg en het afwisselende landschap van de Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt en Oost-Friesland maakte de rally tot een groot succes. In de hoogtijdagen verschenen zelfs 110 deelnemers aan de start.

Vanmorgen vertrokken vanaf 09.00 uur de deelnemers één voor één vanaf het Museumplein in Veendam. De ochtendroute voerde over de Hondsrug naar een opvallende pauzelocatie: Circuit De Polderputten in Ter Apel. Hier kregen de deelnemers de gelegenheid om een ronde over het circuit te rijden.

In de middag ging de route verder door het Duitse Emsland en Westerwolde. Onderweg moesten op verschillende controlepunten stempels worden verzameld. Een van die locaties was de Weverslaan in Wedde, waar ook foto’s van de deelnemers werden gemaakt.

Aan de jubileumeditie namen 55 oldtimers, youngtimers en special cars deel. Dat waren er minder dan tijdens de editie van 2025, toen nog 75 voertuigen aan de start verschenen. Een vertrouwd gezicht was opnieuw de familie Panman uit Wildervank, die met hun 93 jaar oude Ford Tuber deelnam. Zoals gebruikelijk verscheen de familie in passende historische kleding aan de start.

De dag werd afgesloten bij The Ranch in Borgerswold in Veendam, waar de prijsuitreiking plaatsvond in diverse categorieën. Daarna genoten deelnemers en organisatie gezamenlijk van een afsluitende barbecue.

Foto’s: Gerda Boeijing en Catharina Glazenburg