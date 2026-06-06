Van bezoeker naar kanonnier: Dionysos (20) staat nu zelf in de Slag om Bourtange

BOURTANGE – Waar Dionysos van der Heijden (20) vroeger als toeschouwer aan de zijlijn stond te kijken naar historische re-enactmentevenementen, bevindt hij zich dit weekend midden in het heetst van de strijd. Tijdens de Slag om Bourtange maakt hij zijn opwachting als volwaardig lid van re-enactmentgroep Company Onversaegt uit Bredevoort. Gewapend met passie helpt hij bij het laden van de indrukwekkende kanonnen en strijdt hij mee in de nagespeelde historische gevechten.
Meer dan geschiedenis alleen
Voor de twintigjarige Van der Heijden is het hobbymatig herbeleven van het verleden veel meer dan alleen het aantrekken van een historisch uniform en het naspelen van de geschiedenis. Juist de sterke onderlinge band binnen de groep maakt de beleving compleet.
“Iedereen is gehecht aan elkaar. Dat maakt dit zo leuk,” vertelt Van der Heijden enthousiast.
Bloed, zweet en anderhalf jaar training
Om de spectaculaire gevechten in de vesting zo realistisch en veilig mogelijk neer te zetten, gaat er een intensief traject aan vooraf. Er wordt absoluut niks aan het toeval overgelaten.
“We trainen al anderhalf jaar samen,” legt de jonge kanonnier uit. Na al die maanden van intensieve voorbereiding en exercities komt alles dit weekend eindelijk tot leven in de historische setting van de vesting Bourtange. De bezoeker van weleer is veranderd in een cruciale schakel op het slagveld.
Video binnenkort op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl