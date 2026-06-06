Van bezoeker naar kanonnier: Dionysos (20) staat nu zelf in de Slag om Bourtange

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 6 juni 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT REGEN | MORGEN MEER ZON

Het weer houdt zich eerst nog een tijdje redelijk met weliswaar vrij veel bewolking maar ook wat zon en misschien een enkele bui. Maar later in de middag en vanavond is er meer kans op wat regen en het kan vanavond vrij nat worden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind, later is er een matige tot vrij krachtige zuidenwind. De maximumtemperatuur is 21 graden, in de regen is het vanavond 14 tot 16 graden.

Vannacht valt er soms ook wat regen en morgenochtend valt er nog een bui. Morgenmiddag is het droog met zonnige perioden. Matige zuidwestenwind morgenmiddag, maximumtemperatuur morgen ca. 19 graden.

Maandag is het lang droog met af en toe zon met 20 tot 22 graden, ‘s avonds valt er af en toe regen. Dinsdag begint opnieuw droog met later weer enkele buien. En ook van woensdag tot vrijdag is het een beetje wisselvallig met maar af en toe zon maar van tijd tot tijd ook een paar buien, soms ook met een enkele onweersbui ertussen. Middagtemperaturen vanaf dinsdag rond 19 graden.