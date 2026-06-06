Veendammer Oldtimer Rally van start

VEENDAM – Onder ideale weeromstandigheden zijn vanmorgen vanaf het Museumplein 55 oldtimers (editie 2025 waren er 75), Youngtimers en Special Cars van start gegaan voor de Veendammer Oldtimer Rally 2026.
Onder de deelnemers is wederom de familie Panman uit Wildervank met hun 93- jaar oude Ford Tuber. De familie verscheen in toepasselijke kleding aan de start.
De route van de 20e editie leidt de deelnemers over de Hondsrug richting Ter Apel, waar ze pauze houden op een bijzondere plek: het circuit de Polderputten. Van daaruit gaan ze de grens over en slingeren ze over de A31 en de Ems om uiteindelijk via het mooie Westerwolde weer naar Veendam te rijden. Rond 15.30 uur worden ze bij de finish aan het Museumplein in Veendam verwacht.
Vervolgens zullen de deelnemers doorrijden naar The Ranch in Borgerswold voor o.a. de prijsuitreiking in diverse categorieën en een afsluitende BBQ.
Bron en foto’s: Peter Panneman