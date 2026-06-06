Vocalgroup VocalSpirit houdt open repetitieavond in Stadskanaal

STADSKANAAL – Iedereen die van zingen houdt en nieuwsgierig is naar het zingen in een koor, is van harte welkom tijdens de open repetitieavond van VocalSpirit.
Op dinsdag 16 juni opent de vocalgroup haar deuren voor belangstellenden die vrijblijvend kennis willen maken met het koor, de muziek en de gezellige sfeer. Tijdens deze avond kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd muzikaal programma, voor deze avond speciaal samengesteld met verzoeknummers van de koorleden. Ervaar zelf hoe een repetitie onder leiding van dirigent en musicus Ronald IJmker verloopt.
Tijdens deze avond krijgen bezoekers een goed beeld van de manier waarop VocalSpirit repeteert en
muziek beleeft. Naast aandacht voor kwaliteit staat ook de onderlinge gezelligheid centraal. De avond is bedoeld voor iedereen die van zingen houdt, ongeacht ervaring of stemsoort. VocalSpirit staat bekend om haar enthousiaste leden en afwisselend geestelijk en licht klassiek repertoire.
Wat VocalSpirit bijzonder maakt, is de veelzijdige samenstelling van het koor. De groep bestaat uit mannen en vrouwen van verschillende leeftijden; van jongvolwassenen tot senioren. Juist deze diversiteit zorgt voor een unieke dynamiek binnen het koor. Wat VocalSpirit daarnaast onderscheidt is het eigen geluid van de groep. Het koor zingt bewust zonder het gebruik van microfoons. Hierdoor blijft de natuurlijke klank van de stemmen behouden en ontstaat een warme en authentieke koorklank.
De open repetitie biedt een laagdrempelige gelegenheid om kennis te maken met de groep en te ontdekken of koorzang wat voor u en jou is. De open repetitieavond begint met een inloop vanaf 19:15 uur, waarbij bezoekers worden ontvangen met een kop koffie. De repetitie vindt plaats aan de Handelsstraat 8a in Stadskanaal. Van harte welkom!
Voor meer informatie kijk op www.vocalspirit.nl
Bron: Margriet Brouwer