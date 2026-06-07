ARC-NN kijkt terug op een geslaagd en veelbelovend wedstrijdweekend

MOERKAPELLE, WINSCHOTEN – Dit weekend stond de NRB Kwalificatiewedstrijd 1 (vrijrijden en dans) in Moerkapelle op de agenda.

Van ARC-NN ( Artistic-rollerclub Noord- Nederland) uit Winschoten deden hieraan vijf leden mee. Bij het roldansen kwamen Meerle van den Bosch en Sabine Bos in actie. Bij het vrijrijden vertegenwoordigden Milan Oude Egberink, Merel Burema en Wendy van der Deen de vereniging.

Meerle begon zaterdag met de verplichte dans. Het was haar eerste wedstrijd in de klasse Cadet Intermediate. Ondanks dat ze hier en daar wat punten liet liggen wist ze een 11e plaats te behalen. In de vrije dans liet ze vervolgens zien wat ze in huis heeft en kwam ze sterk terug met een mooie 8e plaats.

Milan mocht zondag al om 08.00 uur van start in de klasse Mini Basic. Vorig jaar reed hij nog in de Rolrinckel Klasse, maar dit seizoen heeft hij zelfs een klasse overgeslagen en komt hij uit in Mini Basic. Hij liet zien dat hij goed mee kan komen op dit niveau en werd beloond met een knappe 8e plaats.

Daarna was het de beurt aan Merel Burema in de klasse JJS. Ondanks een paar kleine foutjes liet zij een sterk programma zien en wist zij een mooie 2e plaats te behalen.

Wendy van der Deen kwam voor het eerst uit in de klasse Cadet Basic. Niet alles verliep vlekkeloos, maar zij liet zien dat ze thuishoort op dit niveau en werd beloond met een keurige 5e plaats.

Bij het roldansen in de klasse JJS kwam Sabine Bos in actie. Met haar verplichte dans en vrije dans liet zij zien dat zij goed in deze klasse past. Haar prestaties werden beloond met een mooie 5e plaats.

Een eerste wedstrijd van het seizoen is altijd een goed moment om te kijken waar je staat ten opzichte van de concurrentie en welke onderdelen nog extra aandacht verdienen. ARC-NN kan terugkijken op een geslaagd en veelbelovend wedstrijdweekend. Nu is het tijd om verder te werken aan de verbeterpunten en toe te leven naar de volgende wedstrijd.

De vereniging dankt de trainers Willie en Daniëlle, die de leden gedurende het hele weekend hebben begeleid en ondersteund. ARC-NN – Samen één team, één taak

Bron en foto’s: Jan von Henning, ARC-NN