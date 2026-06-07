Brommereditie The Carbage run van Veendam naar Stockholm

VEENDAM – Van 8 t/m 12 juni 2026 (maandag t/m vrijdag) is de dertiende editie van de Carbage Run met oude brommers,. Het is de uitdaging om op een oude brommer een tocht van ruim 1.000 km af te leggen in 5 dagen, om uiteindelijk in Stockholm aan te komen. The Carbage run gaat niet om snelheid en/of tijd maar wel om creativiteit, gekkigheid, avontuur en lol maken! Het gaat er niet om wie het eerste aankomt maar is er wel een wedstrijdelement.
De brommer, waarmee wordt deelgenomen, mag een dagwaarde hebben van maximaal 1.000 Euro. Daarnaast moet de brommer minimaal 20 jaar oud zijn en mag de cilinderinhoud niet meer bedragen dan 49,9 cc.
De circa 400 deelnemers, uit heel Nederland en België kwamen in de loop van zondagmiddag 7 juni aan bij The Ranch in Park Borgerswold Veendam. Velen hebben al meerdere keren meegedaan. De startplaatsen waren binnen twee maanden uitverkocht. Een van de organisatoren is Bram Eigenraam uit Emmen. Achttien jaar geleden startte hij de Carbage Run, een race met oude auto’s (barrels) in en door verschillende Europese landen.
Maandagochtend 8 juni gaan ze vanaf 08.00 uur van start. Ze rijden in twee dagen naar Travemünde. Daar stappen ze op de ferry die hen naar Zweden brengt. Na drie dagen hopen ze dan in Stockholm aan te komen. Klik HIER voor meer info.
Foto’s: Peter Panneman