Derde serie ovalraces zorgt wederom voor spektakel in Ter Apel

TER APEL – Vandaag stond op het circuit “de Polderputten” in Ter Apel de derde serie ovalraces, meetellend voor het INT. Nederlandkampioenschap Ovalracing 2026, op het programma.
Het was met drie gastenklasses een bomvolle autosportmiddag. De zeven vaste raceklasses die alle wedstrijden op het programma staan, streden wederom om punten voor het Internationale Nederlands kampioenschap.
Altjo Wubbema maakte hiervan onderstaande foto’s. Meer foto’s vindt u HIER.
De uitslagen komen op www.ovalracing-terapel.nl.