Eerste Moekes Beachvolleybaltoernooi groot succes

TER APEL – Afgelopen zaterdagmiddag vond het allereerste Moekes Beachvolleybaltoernooi plaats.
De volgende teams deden mee: De Moekesgatjes, TATC, TAK, Bultruters 1, Bultruters 2, Team 67-1, Team 67-2, VV de Sjaakies, Kloosterwiekers, De Hypotheker en Girls with Balls.
Ondanks het dreigende weer bleef het tijdens de poulewedstrijden grotendeels droog. De finale tussen de Ter Apeler Tennis Club en De Hypotheker werd helaas wél wat natter, maar dat mocht de pret niet drukken. De Hypotheker kroonde zich tot de allereerste Moekes Beachvolleybalkampioen.
De middag werd afgesloten met een gezellige barbecue.
Bron: Alfred Veninga