Fotoverslag van autospeedway Blijham

BLIJHAM – Zaterdag werd op circuit De Kuip aan de Verschedijk in Blijham autospeedway gehouden.
Autospeedway is relatief onbekend in Nederland en Europa. Toch is het voor het publiek een zeer aantrekkelijke autosport. Op de overzichtelijke sintel moeten de geprepareerde wedstrijdwagens zich binnen een bepaald aantal ronden vanuit het drukke startveld een weg naar voren banen. Dat stond ook zaterdag garant voor spektakel want ‘blikcontact’ werd niet geschuwd en uitwijken was nauwelijks mogelijk want de vangrails grenzen gevaarlijk dicht aan de baan.
Zaterdag kwamen diverse klasses in actie: Junioren, tot 1400cc, tot 1850cc, boven 1850cc, Vrije standaard en Rodeo. De uitslagen komen op de website van de Stichting Baansport Blijham. Helaas moesten aan het eind van de middag de hulpdiensten in actie komen. Tijdens de race raakte iemand in zijn auto bekneld. De brandweer, die al uit voorzorg aanwezig was, ambulancepersoneel en medewerkers van het mobiel medisch team, verleenden hulp. Het is niet bekend hoe het met deze persoon is.
Op zaterdag 12 september staat er weer een wedstrijd op het programma.
Foto’s: Jacob Musch