Koud en nat weer tijdens tweede editie van het Mountos Westerwolde Wandelfestival in Sellingen

SELLINGEN – Onder koude en natte weersomstandigheden vond vandaag de tweede editie van het Mountos Westerwolde Wandelfestival plaats op de Brink in Sellingen. Het festival is de opvolger van het voormalige Westerwolde Wandelweekend en bood wandelaars opnieuw de mogelijkheid om de natuur van Westerwolde te ontdekken via verschillende afstanden.
De deelnemers konden kiezen uit routes van 5, 12,5, 25 en 40 kilometer. Daarmee is het evenement toegankelijk voor zowel beginnende wandelaars als ervaren liefhebbers van lange afstanden. Alle routes starten vanaf de Brink in Sellingen en voeren grotendeels over onverharde paden door het karakteristieke landschap van Westerwolde.
De eerste wandelaars vertrokken al vroeg in de ochtend. Voor de 40 kilometer koan worden gestart tussen 07.00 en 08.00 uur. De deelnemers aan de 25 kilometer vertrokken tussen 08.00 en 09.00 uur, gevolgd door de 12,5 kilometer tussen 09.30 en 10.30 uur. Wandelaars van de 5 kilometer konden starten tussen 10.30 en 13.00 uur. Uiterlijk om 17.00 uur moeten alle deelnemers terug zijn op het festivalterrein.
Volgens voorzitter Henk Oosterhuis van Stichting Wandelen in Westerwolde biedt het evenement een combinatie van wandelen, natuur en gezelligheid. “Met deze variatie in afstanden willen we aantrekkelijke wandelingen bieden voor iedereen, van gezinnen met kinderen tot doorgewinterde wandelaars.”
Langs de route van vijf kilometer waren diverse activiteiten georganiseerd, speciaal gericht op gezinnen en kinderen. Ook verzorgt het koor FFWNN uit Sellingen een optreden onderweg.
Na afloop keerden de wandelaars terug naar een levendige Brink, waar een uitgebreid programma wachtte. Bezoekers konden genieten van liveoptredens van Wilco & Bert en coverband Little Cash. Daarnaast waren er diverse eet- en drinkgelegenheden aanwezig, met onder meer stroopwafels en hamburgers. Ook was er een informatiemarkt met kraampjes van organisaties zoals Staatsbosbeheer en Stichting Heksje Hasje.
Over het aantal deelnemers dat vandaag aan de start verscheen, zijn op dit moment nog geen cijfers bekend. Ondanks het koude en natte weer hopen de organisatoren op een succesvolle wandeldag vol natuurbeleving en gezelligheid.
Foto’s: Johannes Velthuis