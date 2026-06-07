Lentefair trekt bezoekers naar biologische boerderij Slegge10

SELLINGEN – Bij biologische boerderij Slegge10 vond vandaag een gezellige lentefair plaats. Tussen 10.00 en 16.00 uur kregen bezoekers de gelegenheid om kennis te maken met het bedrijf, biologische producten te ontdekken en lokale ondernemers uit de regio te ontmoeten.
Op het terrein van de boerderij aan de Sellingerstraat waren diverse kraampjes aanwezig waar streekproducten en andere lokale artikelen werden verkocht. Daarnaast konden bezoekers biologische groenteplanten aanschaffen voor de eigen moestuin. Ook was de pluktuin geopend en kregen geïnteresseerden een kijkje achter de schermen van het bedrijf.
Slegge10 is een kleinschalig familiebedrijf dat zich richt op de teelt van biologische producten. De gewassen worden vanaf het zaad opgekweekt en met veel aandacht voor natuur en biodiversiteit geteeld. Daarbij staat verantwoord omgaan met het leven in en boven de bodem centraal.
Volgens de ondernemers is het belangrijk dat gezond en biologisch voedsel voor iedereen toegankelijk blijft. De producten worden vers van het land aangeboden via verkoop aan huis, markten en de eigen website. Daarmee wil het bedrijf bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening en tegelijkertijd lokale ondernemers ondersteunen.
De lentefair bood bezoekers niet alleen de mogelijkheid om biologische producten te kopen, maar ook om meer te leren over duurzame landbouw en het belang van biodiversiteit.
Foto’s: Johannes Velthuis