Luuk Knossen en Reinie Boven winnaars tweede editie 4 Mijl Winschoten

WINSCHOTEN – De tweede editie van de 4 Mijl van Winschoten vond zondagmiddag onder minder gunstige weersomstandigheden dan vorig jaar plaats. Waar de eerste editie kon rekenen op aangename temperaturen, was het deze keer een stuk kouder en viel er af en toe een regenbui. Desondanks verschenen honderden hardlopers aan de start van het sportieve evenement in het centrum van Winschoten.

In en rond het centrum waren diverse wegen tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Verkeersregelaars begeleidden het verkeer waar nodig en zorgden ervoor dat deelnemers en bezoekers veilig gebruik konden maken van het parcours.

De 4 Mijl van Winschoten werd georganiseerd door City Club Winschoten, Stichting Horeca Marktplein en Atletiekvereniging Aquilo. Het evenement was toegankelijk voor iedereen, van fanatieke wedstrijdlopers tot recreanten die vooral voor de sportieve uitdaging en de gezellige sfeer kwamen.

Het parcours voerde de deelnemers door het centrum van Winschoten, waar veel enthousiaste supporters langs de route stonden om de lopers aan te moedigen. Rond het Marktplein heerste een gezellige sfeer met diverse activiteiten, muziek en terrassen. Daarmee groeide het evenement opnieuw uit tot meer dan alleen een hardloopwedstrijd en vormde het een middagje uit voor jong en oud.

Ook de jeugd kwam volop aan bod. Kinderen konden deelnemen aan een halve mijl voor de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar en een hele mijl voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. De korte afstanden werden officieel gestart door de kinderburgemeester van Oldambt, Femke Nap.

Onder de deelnemers bevonden zich ook verschillende bestuurders van de gemeente Oldambt. Zo verschenen burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouders Erich Wünker en Gert Engelkes aan de start.

Bij de wedstrijd over de 4 mijl ging de overwinning bij de heren naar Luuk Knossen, gevolgd door Harald Kiewiet Timmer en Nicky Boltjes. Bij de dames was de winst voor Reinie Boven, tweede was Christien Koning en derde Eva Smit.

Atletiekvereniging Aquilo verzorgde de sportieve organisatie van de hardloopwedstrijd, terwijl City Club Winschoten en Stichting Horeca Marktplein zorgden voor het entertainment langs het parcours en de gezelligheid op het Marktplein. Ondanks het frisse en wisselvallige weer kon de organisatie terugkijken op een geslaagde tweede editie van de 4 Mijl van Winschoten, waarin sportiviteit, ontmoeting en gezelligheid opnieuw centraal stonden.

De uitslagen vindt u HIER.

Foto’s: Anita Meis

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