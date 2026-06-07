Pianoconcertjes Oudeschans trokken veel publiek

OUDESCHANS – De mini-pianoconcerten van Zdenek Koning trokken zaterdag veel publiek.
Bij het eerste concert om 11 uur was er – buiten de aanwezige organisatoren – slechts één bezoeker; een mevrouw op leeftijd, die hiervoor speciaal vanuit Winschoten was komen fietsen. Ze genoot volop van de eigen composities van de pianist.
Om 13u. waren er 15 en om 15u. 25 bezoekers. Het publiek was diep onder de indruk van het gebodene.
Zdenek, de pianist, had er ook zin in. Tussen deze drie concerten door kroop hij maar wat graag op zijn kruk om de dan aanwezige bezoekers op hun verzoek van z’n pianospel te laten genieten.
Zdenek’s inspiratiebronnen zijn o.m. de Italiaanse componisten Ludovico Einaudie (tevens pianist) en Fabrizio Paterlini (musicus) én Yann Tiersen, de Franse musicus en componist. Zdenek brengt in z’n eigen composities minimalistische muziek. Kernwoorden voor hem zijn eenvoud, rust en flow. En improvisatie.
In totaal waren er 65 bezoekers onder meer uit: Utrecht, Sauwerd, Boxtel, Rijssen, Klazienaveen, Leens, Opperdoes én uit Weener en uit Amerika.
Bron en beelden: Ruud Hemmen