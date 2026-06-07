Publiek geniet van de Ode aan Ede

WINSCHOTEN – Vanmiddag genoot het publiek van de Ode aan Ede in De Klinker.
Iconiche songs van Ede Staal werden afgewisseld met feelgood klassiekers en legendarische filmmuziek, uitgevoerd door het VKSO, orkest van de Veenkoloniën, o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher, Wia Buze en Erwin de Vries.
Het was een middag vol herkenning, met liedjes zoals: Credo – Mien bestoan, De Hoaven van Delfziel, ’t Hogelaand, Het Is Nog Nooit Zo Donker West en As Vaaier Woorden. Ode aan Ede werd afgesloten met Mien Toentje. Tussendoor was er ook ruimte voor klassiekers als The Arrival of the Queen of Sheba – G.F. Händel, Deel 1 uit symfonie no.8 – A. Dvorák en Across The Stars en Harry’s Wondrous World van J Williams.
Foto: Linda Koops