Ter Apel ’96 blijft derde klasser

TER APEL – In hun tweede wedstrijd van de nacompetitie ging de ploeg van trainer Geert Aalderink met 0-2 onderuit tegen EMMS en blijft daardoor volgend seizoen actief in de derde klasse.
Door Gert Meulman
De Ter Apelers stonden het afgelopen seizoen veelal aan kop van de ranglijst in hun derde klasse en eindigde uiteindelijk vlak onder de kampioen Twedo op een tweede plek. Een tweede plek die het recht gaf op het spelen van de nacompetitie voor een promotie naar een klasse hoger. Drie wedstrijden waren hiervoor echter nodig en de eerste hindernis werd een week geleden thuis genomen tegen Noordster die met 2-1 werd verslagen.
Beide ploegen kwamen dit seizoen uit in dezelfde competitie en de Ter Apelers had EMMS beide keren met de duidelijke cijfers 7-0 en 1-5 weten te verslagen. “Een goed voetballende ploeg, maar wij maakten de goals” aldus Aalderink. EMMS was in de wedstrijd vanmiddag vooral in de eerste helft de beter voetballende ploeg. Ter Apel viel vooral op door slordig spel, lange ballen die vaak niet op de juiste plek aankwamen. Na tien minuten kwam de ploeg uit Slagharen op voorsprong. Doelman Nick Ab leek in eerste instantie de bal nog te keren, maar de weggestompte bal werd daarna door een medespeler binnen het eigen doel gewerkt. Ter Apel werd gaandeweg de eerste helft wel wat sterker, maar tot echte kansen kwam men niet.
In de tweede helft leek de ploeg van Aalderink een stuk scherper in de duels en waren ze de overheersende ploeg. Dit alles leidde tot nogal wat mogelijkheden, waarbij opviel dat doelman Bastin Kleinheerenbrink zeer verdienstelijk stond te keepen en zijn ploeg op de been hield. Er had aan beide kanten een strafschop kunnen worden gegeven, maar dit gebeurde niet. Toen EMMS vlak voor tijd de bevrijdende 0-2 maakte, was het gedaan met de ploeg van Aalderink.
Tekst en foto’s: Gert Meulman