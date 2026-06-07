Vaderlandse geschiedenis herleeft tijdens Slag om Bourtange

BOURTANGE – Dit weekend stond de tijd even stil in de historische vesting Vesting Bourtange. Tijdens de jaarlijkse re-enactment van de Slag om Bourtange werd de vaderlandse geschiedenis opnieuw tot leven gebracht. Honderden deelnemers uit binnen- en buitenland trokken in historische uniformen door de vesting en bezorgden het publiek een indrukwekkend kijkje in het verleden.

Voor het ontstaan van Bourtange moeten we terug naar de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. In 1580 kwam de stad Groningen in Spaanse handen, waarna prins Willem van Oranje opdracht gaf om op een strategische zandrug in het uitgestrekte moerasgebied een schans aan te leggen. Deze moest de belangrijke verbindingsroute tussen Groningen en Duitsland blokkeren en zo de Spaanse bevoorrading afsnijden.

Na de Reductie van Groningen in 1594 verloor de vesting haar oorspronkelijke functie, maar bleef zij van groot militair belang als verdedigingswerk aan de oostgrens van de Republiek. Door de eeuwen heen werd de vesting meerdere malen uitgebreid en versterkt. In 1742 bereikte Bourtange haar grootste omvang. Met de komst van moderne oorlogsvoering verloor de vesting uiteindelijk haar militaire betekenis en in 1851 kwam daar officieel een einde aan.

Sinds 1995 wordt jaarlijks een historische veldslag in Bourtange nagespeeld. Het ene jaar staat de Tachtigjarige Oorlog centraal, het andere jaar de Napoleontische tijd. Dit jaar keerde het vestingstadje terug naar het jaar 1640, toen Spaanse troepen de vesting belegerden en de Staatse verdedigers zich met hand en tand verweerden.

Maar liefst 330 re-enactors uit heel Europa namen deel aan het evenement. Voor velen is het meer dan een hobby. Tot in de kleinste details wordt gewerkt aan historische authenticiteit. Niet alleen de uniformen, wapens en uitrusting zijn nauwkeurig nagebootst, ook het leven in de kampementen buiten de vesting wordt zo realistisch mogelijk uitgebeeld.

Met tientallen kanonnen, honderden musketten en een groot tentenkamp vormde het evenement een indrukwekkend schouwspel. Bezoekers konden rondwandelen langs de kampementen, diverse bastions bezoeken en genieten van een kleine historische markt in het hart van de vesting. Op verschillende locaties vonden schermutselingen plaats, terwijl kruitdampen over de wallen trokken en het geluid van kanongebulder door de vesting galmde.

Na de “bloedige” gevechten van zaterdag volgde zondag de ontknoping. In het nagebootste gevecht wisten de Staatse troepen uiteindelijk de Spaanse belegeraars te verslaan en uit de vesting te verdrijven. Onder luid applaus van het publiek keerde daarmee de rust terug in Bourtange.

De jaarlijkse Slag om Bourtange blijft daarmee een van de grootste en meest indrukwekkende re-enactmentevenementen van Nederland, waarbij geschiedenis niet alleen wordt verteld, maar daadwerkelijk wordt beleefd.

Foto’s: Johannes Velthuis

Video van zaterdag van Malou Vos