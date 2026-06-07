Vita Nova verzorgt gratis openluchttheater in het Oldambt

OLDAMBT – Toneelvereniging Vita Nova uit Winschoten speelt voor de zesde keer in het natuurgebied / Amfitheater Reiderwolde, gemeente Oldambt (bij het rode torentje). Tijdens dit eenakterfestival zijn diverse, korte toneelstukken te zien. Vanaf 2013 organiseert dit amateurtoneelgezelschap dit evenement in het laatste weekend van juni. En ook dit jaar. Dit toneelevenement is zeker de moeite waard om te bezoeken. Meerdere festiviteiten zijn er dit weekend, maar gelukkig speelt Vita Nova twee keer. Dus kom kijken.
Zaterdagavond 27 juni 2026 om 20.00 uur
Zondagmiddag 28 juni 2026 om 15.00 uur
Gratis entree (een vrijwillige bijdrage is natuurlijk van harte welkom)
Wijn, bier en fris is te koop. Pin is aanwezig.
Tip: Neem een kussentje mee.
Natuurtoilet is aanwezig.
Vervoer:
* Parkeerplaats: Oostwolderweg 30 Winschoten/Blauwestad daarna is het ongeveer een kilometer lopen naar het ‘rode torentje’.
* Met de fiets kunt u helemaal doorrijden tot bij het rode torentje.
* Mocht u slecht ter been zijn, is het mogelijk om met de auto door te rijden naar de desbetreffende locatie.
Bron: Vita Nova