Wandelen werkt! in Ter Apel

Foto: Johannes Velthuis
- Catharina Glazenburg - Radio Westerwolde

TER APEL – Op woensdag 10 juni organiseren de wandelcoaches een wandeling in Ter Apel.

Startpunt: De Weefspoele Molen A Laan 3 Ter Apel.

Groep A van 10 km start om 9.15 uur

Groep B van 8 km start om 9.30 uur

Groep C van 6 km start om 9.45 uur

Alle groepen hebben elk maximaal 20 wandelaars.

Opgave wandeling is verplicht.

Opgave wandeling is verplicht. Mail of bel naar aanmeldenwandelenwerkt@kpnmail.nl of 06-30486082 of app. Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen.

Bij heel slecht weer wordt het ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.

Bron: Wandelen Werkt

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