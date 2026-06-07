Zeer geslaagd Bogdike Tributes

VEENDAM – Het Museumplein in Veendam stond zaterdag jl. in het teken van legendarische muziek. Tijdens het gratis toegankelijke evenement brachten vier geweldige tribute bands een eerbetoon aan wereldberoemde artiesten als Cliff Richard & The Shadows, Fleetwood Mac, U2 en The Rolling Stones.
Het programma ging van start met Cliff Richard and the Shadows in Copy, met een bezetting van muziekhelden uit onze eigen regio. Een heerlijke reis terug naar de gouden jaren van de rock-’n-roll.
Daarnaar betrad The Fleetwood Mac Affair het podium. Deze zevenkoppige tributeband bracht de magie van Fleetwood Mac naar Veendam. Met prachtige samenzang en wereldhits als Dreams, Go Your Own Way en The Chain zorgden zij voor kippenvelmomenten.
In de avond verzorgde The U2 Tribute een show met bekende hits. De band bracht een indrukwekkende liveshow, een optreden dat voelde alsof Bono zelf op het podium stond.
Het festival werd afgesloten door Stones on Fire met een explosieve tribute aan The Rolling Stones. Stones on Fire bracht de rauwe energie, uitstraling en klassiekers van de legendarische rockband overtuigend tot leven.
Het legendarische muziek bracht veel muziekliefhebbers naar het Museumplein in Veendam.
Bron en foto’s: Peter Panneman