Afscheid van ‘Groeten uit Ter Apel’ met een ‘processie’

TER APEL – Op zondag 14 juni sluit de tentoonstelling ‘Groeten uit Ter Apel’ af. Dat doet Museum Klooster Ter Apel met een vrolijke processie: de verenigingen die een vaandel gemaakt hebben om de identiteit van Ter Apel mee uit te drukken, dragen hun vaandel om 14.30 uur in optocht door het dorp. Ze sluiten om 15.00 uur af met een concert van de Ter Apeler Harmonie op het veld bij het museum.
Stichting Duofietsen, Middeleeuws Ter Apel, Ecodorp Land van Aine… het zijn maar drie van de acht verenigingen die meedoen aan Groeten uit Ter Apel en vaandels hebben gemaakt onder leiding van kunstenaar Eline Janssens. De vaandels hebben de afgelopen acht maanden in Museum Klooster Ter Apel tentoongesteld gehangen voor bezoekers. Die bezoekers kwamen uit heel Nederland en er werd verrast en zeer positief op de vaandels gereageerd. ‘Ter Apel is zo anders dan we meestal in het nieuws zien’, werd vaak gezegd.
Ook de Ter Apelers die zijn geïnterviewd voor de tentoonstelling en het bijbehorende boek, zijn aanwezig om het afscheid van de tentoonstelling te vieren. Belangstellenden zijn welkom de processie en het slotconcert mee te maken.
Bron: Marjan Brouwer