Avond4daagse Veendam feestelijk gestart

VEENDAM – De Avond4daagse Veendam is vanavond feestelijk van start gegaan. In totaal lopen 2899 deelnemers mee.
Voorafgaand aan het startsein werd burgemeester Annelies Pleyte nog even in het zonnetje gezet, omdat zij één van deze dagen jarig was geweest. De aanwezigen zongen haar toe, begeleid door Robert, voorzitter van Voorwaarts, die op zijn trompet meespeelde. Daarna volgde het officiële startsein: de burgemeester sloeg op een trommel het begin van de avondvierdaagse in.
Zoals bij veel evenementen in de regio speelt ook bij de Avond4daagse het tekort aan verkeersregelaars een rol. Landelijk is al langere tijd sprake van krapte, waardoor organisaties vaker moeten schuiven met inzet of extra vrijwilligers moeten werven om de routes veilig te kunnen begeleiden. Ondanks die schaarste wist de organisatie de bezetting rond te krijgen.
Opvallend is dat er dit jaar ook deelnemers meelopen ter voorbereiding op de Grote Avondvierdaagse van Nederland in Arnhem. Onder hen bevindt zich onder meer de damesgroep van Janneke Kraan, die de Veendammer editie gebruikt als training voor het landelijke evenement.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl