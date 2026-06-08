De Schutsemarkt: meer dan een markt alleen

NIEUWE PEKELA – De Schutsemarkt is voor velen een vertrouwd begrip. Jaar na jaar brengt het evenement inwoners, bezoekers, vrijwilligers en ondernemers samen in een sfeer van ontmoeting en betrokkenheid.

Wat ooit begon als een bescheiden initiatief, is uitgegroeid tot een jaarmarkt dat een belangrijke plaats inneemt binnen de lokale gemeenschap. De jaarmarkt vind elke 2e zaterdag van juni plaats en ligt traditiegetrouw rondom het oude gemeentehuis, vanaf Ds. S. Tjadenstraat (Zuidkantklap) tot Dokter H. Brouwerstraat (Ommerlanderklap) in Nieuwe Pekela en is een feest op zich!



Wie over de markt wandelt, ziet meer dan alleen kraampjes met uiteenlopende producten. De Schutsemarkt vormt een ontmoetingsplek waar mensen elkaar spreken, herinneringen ophalen en nieuwe contacten leggen. Juist in een tijd waarin veel communicatie digitaal verloopt, blijkt de behoefte aan persoonlijk contact onverminderd groot. De markt voorziet in die behoefte en versterkt daarmee de sociale samenhang.

Daarnaast heeft de Schutsemarkt vaak een bredere maatschappelijke betekenis. Opbrengsten komen regelmatig ten goede aan een goed doel of aan het werk van een organisatie die zich inzet voor zorg, welzijn of gemeenschapsvorming. Daardoor krijgt iedere aankoop en iedere bijdrage een extra dimensie. Bezoekers weten dat hun aanwezigheid niet alleen zorgt voor een gezellige dag, maar ook bijdraagt aan een groter doel.

Ook voor lokale ondernemers en verenigingen biedt de markt kansen. Zij kunnen zich presenteren aan een breed publiek en laten zien wat zij te bieden hebben. Dat versterkt niet alleen de lokale economie, maar draagt ook bij aan een levendig verenigingsleven en een sterk gemeenschapsgevoel.



Tegelijkertijd staat een evenement als de Schutsemarkt niet los van de uitdagingen van deze tijd. Organisatie, veiligheid, duurzaamheid en de inzet van voldoende vrijwilligers vragen jaarlijks om aandacht. Juist daarom verdient de inzet van de vele betrokkenen waardering. Zonder hun enthousiasme en toewijding zou een evenement van deze omvang niet mogelijk zijn.



In een samenleving waarin individualisering vaak de boventoon voert, blijft de Schutsemarkt een waardevolle herinnering aan het belang van ontmoeting, betrokkenheid en saamhorigheid. Dat is misschien wel haar grootste betekenis. Maak daarom de 2e zaterdag in juni vrij en kom naar de Schutsemarkt! Anders mist u gewoon te veel!

Meer informatie over de Schutsemarkt is te vinden op de website www.schutsemarkt.nl en op Facebook.

Bron: Geanne Haaijer