Deelnemers brommereditie The Carbage Run doen Vlagtwedde aan

VLAGTWEDDE, VEENDAM – Van 8 t/m 12 juni 2026 is de dertiende editie van de Carbage Run met oude brommers. De deelnemers startten vanmorgen in Borgerswold Veendam.
Het is de uitdaging om op een oude brommer een tocht van ruim 1.000 km af te leggen in 5 dagen, om uiteindelijk in Stockholm aan te komen. The Carbage run gaat niet om snelheid en/of tijd maar wel om creativiteit, gekkigheid, avontuur en lol maken! Het gaat er niet om wie het eerste aankomt maar is er wel een wedstrijdelement.
De brommer, waarmee wordt deelgenomen, mag een dagwaarde hebben van maximaal 1.000 Euro. Daarnaast moet de brommer minimaal 20 jaar oud zijn en mag de cilinderinhoud niet meer bedragen dan 49,9 cc.
De circa 400 deelnemers rijden in twee dagen van Veendam naar Travemünde. Daar stappen ze op de ferry die hen naar Zweden brengt. Na drie dagen hopen ze dan in Stockholm aan te komen.
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Vandaag reden ze door Vlagtwedde. Bé Eelsing maakte hiervan deze foto’s: