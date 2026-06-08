Dirk Nijdam benoemd tot algemeen directeur Martiniplaza

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 8 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND REGEN | BUIIGE DAGEN

Er zijn vanochtend nog perioden met zon en het is vrij rustig weer met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanmiddag raakt het overwegend bewolkt maar het is nog droog, vanavond zijn er perioden met regen. Er is dan ook wel kans op een flinke bui met een paar windvlagen. Maximumtemperatuur vanmiddag ongeveer 21 graden.

Vannacht valt er lokaal nog een bui maar er komen ook opklaringen. Minimumtemperatuur rond 11 graden. Morgen is het daarna erg wisselvallig met soms wat zon maar ook een paar perioden met buien. Het wordt morgen bovendien een koele dag met een maximum van 17 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Woensdag is het vergelijkbaar met een goeie kans op een paar flinke regenbuien. En donderdag is het niet veel beter want dan komt een regengebied naar ons toe. Pas vrijdag wordt het ietsje beter met meer opklaringen en een enkele bui, en in het volgende weekend wordt het stabieler met meer zon en minder wind.