Dirk Nijdam benoemd tot algemeen directeur Martiniplaza

GRONINGEN – Dirk Nijdam is benoemd tot algemeen directeur van Martiniplaza in Groningen. De
benoeming geldt in eerste instantie voor een periode van één jaar, per 1 juli 2026 en wordt gecombineerd met zijn huidige functie als directeur van Forum Groningen.
Nijdam vormt samen met Annerie Knol, verantwoordelijk voor theaterprogrammering en marketing en Irene van der Velde verantwoordelijk voor de commercie, operatie en marktontwikkeling binnen de zakelijke markt het directieteam van Martiniplaza. Hiermee worden zowel de continuïteit van de organisatie en exploitatie als de verdere strategische positionering en ontwikkeling van Martiniplaza geborgd. De organisatie staat intern stevig, waardoor er ruimte is om gericht te werken aan verdere ontwikkeling. Nijdam zal zich daarbij vooral richten op toekomstvraagstukken, met specifieke aandacht voor de conceptontwikkeling van een nieuw Martiniplaza. Met zijn komst gaat Martiniplaza met vertrouwen de toekomst in. Zijn ervaring, netwerk en visie sluiten goed aan bij de ambitie s en doelstellingen van de organisatie voor de komende jaren.
Per 1 juli 2026 neemt Martiniplaza tevens afscheid van algemeen directeur Willem de Kok. Na ruim elf jaar leiding te hebben gegeven aan de organisatie vertrekt hij bij Martiniplaza en gaat zich bezighouden met interim opdrachten. Onder zijn leiding ontwikkelde Martiniplaza zich tot een toonaangevende
evenementenlocatie in Nederland, met een sterke positie op het gebied van theater, congressen, sport en events.
Bron: Martiniplaza