Eindexamenkandidaten in Amerikaanse schoolbus naar gala bij RSG Ter Apel



TER APEL – Op donderdag 4 juni organiseerde de RSG Ter Apel het jaarlijkse gala voor de eindexamenkandidaten. Een prachtige dag, waarin de leerlingen die 4, 5 of 6 jaar geleden voor het eerst de school binnenkwamen als onzekere brugklassers nu straalden in prachtige pakken en jurken.



De opzet van het gala was dit jaar anders dan de vorige jaren. Het traditionele galafeest bij het Boschhuis werd vervangen door een galadiner in de school. Ook de jaarlijkse optocht van auto’s, vrachtwagens en tractoren ging dit jaar een beetje anders.



Eén van de organiserende docenten, Simone Rozeboom, vertelt: ‘we merken de afgelopen jaren dat het vreselijk lang duurt om alle leerlingen binnen te krijgen bij het gala. Soms duurt de optocht wel 2 ½ uur, waardoor de eerste leerlingen al weer weg zijn als de laatste leerlingen binnenkomen. Daarnaast merkten we op dat de opzet van het feest niet echt meer aansloot bij wat leerlingen tegenwoordig leuk vinden: veel leerlingen vertrokken al best snel weer van het feest, waardoor de DJ voor een halve zaal stond te draaien.’



Haar collega Tina Opheikens vult aan: ‘we vonden het best wel spannend om het dit jaar heel anders te doen. Leerlingen reageerden ook zeker niet direct enthousiast: niet iedereen vindt verandering leuk. Dat begrijpen we natuurlijk ook wel, maar toch hebben we de keuze gemaakt om het heel anders te doen.’

Rozeboom legt uit: ‘de leerlingen verzamelden zich achter de school op het Mansholtpark. Vanaf daar werden ze met een knalgele ouderwetse Amerikaanse schoolbus naar de ingang van het monument gebracht, waar ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden mooie foto’s konden maken van de leerlingen. Daarna gingen de leerlingen het gebouw in, waar in de kantine een heerlijk warm en koud buffet klaarstond en waar een DJ speelde.’



Opheikens: ‘we hebben echt de indruk dat onze nieuwe opzet een succes was. Alle leerlingen liepen met een glimlach door het gebouw, het was heel gezellig, de foto’s zijn prachtig geworden en het eten was hartstikke lekker. Voor het eerst sinds jaren hadden we al onze examenkandidaten weer op hetzelfde moment binnen, zonder dat de eerste leerlingen al naar huis waren. En: op het laatste stukje na werkte het weer ook nog eens mee!’



Of de nieuwe opzet voor volgend jaar ook gevolgd gaat worden blijft een geheim. Mede-organisator Robin van Kleeft zegt daarover: ‘we hebben dit jaar een fantastisch gala neergezet, maar er kunnen altijd dingen beter of anders. En het moet natuurlijk ook een beetje een verrassing blijven!’

Bron en foto’s: Robin van Kleef-van de Vlekkert