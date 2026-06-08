Feestelijke start Week voor de Gezonde Jeugd in Pekela

OUDE PEKELA – De Week voor de Gezonde Jeugd is vandaag officieel van start gegaan in Jumbo De Helling! Wethouder Ellen van Klaveren, kinderburgemeester Lieke Oppewal en loco-kinderburgemeester Saar Cremers gaven samen het startsein voor een week vol aandacht voor gezond opgroeien.
Iedereen kon proeven van gezonde hapjes van de jongerenkookclub van De Badde – allemaal gemaakt met recepten uit het Appeltje Eitje kookboek. Ook is er in de supermarkt nu een speciaal schap met alle ingrediënten om deze makkelijke, gezonde gerechten zelf te maken.
Prijsuitreiking kleurwedstrijd
Een extra feestelijk moment was de bekendmaking van de winnaars van de kleurwedstrijd voor basisschoolleerlingen. De jury selecteerde per leeftijdscategorie drie winnaars – gefeliciteerd Esther, Rosainely, Eloise, Larien, Emily, Bink, Vera, Sanne en Caitlyn!
Met deze aftrap zet Pekela zich volop in voor een gezonde toekomst voor onze jeugd
Bron en foto’s: Gemeente Pekela