Inwoners provincie Groningen gevraagd naar ervaringen met huisartsenzorg

GRONINGEN – Hoe toegankelijk is de huisartsenzorg in de provincie Groningen? Zorgbelang Groningen roept inwoners op om hun ervaringen te delen via de online vragenlijst Toegankelijkheid Huisartsenzorg. Met de uitkomsten wil de organisatie knelpunten, maar ook goede ervaringen en tips in kaart brengen én samen met inwoners, huisartsen en beleidsmakers werken aan oplossingen. De online vragenlijst staat open tot 1 augustus en deelname is uiteraard anoniem.

De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij gezondheidsklachten. Toch staat de huisartsenzorg landelijk onder druk. Signalen hierover lezen we in de media, maar komen ook op allerlei manieren binnen bij Zorgbelang Groningen: via hun Adviespunt, de eerder gehouden Meldactie Toegankelijke Zorg en de leden van het Zorgbelang Panel. Er dreigt een tekort aan huisartsen en daarnaast neemt de werkdruk bij huisartspraktijken toe. Dit kan tot gevolg hebben dat inwoners te maken hebben met een langere wachttijd voor een afspraak. Of hiervoor verder moeten reizen omdat er in de omgeving geen huisarts meer is.



Oplossingen worden onder meer gezocht in digitale toepassingen, maar inwoners kunnen zelf ook bijdragen aan toegankelijke huisartsenzorg. Want: niet alle vragen horen thuis bij de huisarts. Ervaren inwoners dit ook zo? Hoe maken ze een keuze?

Brede vragenlijst over contact met de huisarts

Zorgbelang Groningen wil graag weten hoe inwoners de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in onze provincie ervaren. Waar lopen ze tegenaan? En minstens zo belangrijk: welke oplossingen zien inwoners?

De vragenlijst gaat onder andere over hoe je een afspraak kunt maken en of hier (digitale) drempels bij worden ervaren. Daarnaast zijn er vragen over de afspraak zelf: ervaren inwoners genoeg tijd om klachten te bespreken? Voor uitleg over een behandeling? En om hierover samen met de huisarts te beslissen? Ook het gebruik van digitale platforms als Thuisarts.nl komt aan bod.

De vragenlijst is nadrukkelijk géén klachtenformulier, maar een mogelijkheid om ervaringen, drempels en oplossingen te delen.

Samen werken aan toegankelijker huisartsenzorg

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met huisartsen. Daarnaast vormen ze ‘input’ voor een bijeenkomst van de Academie Zorgbelang na de zomer. Hier gaan inwoners, huisartsen en beleidsmakers met elkaar in gesprek. Zorgbelang Groningen faciliteert dit gesprek. Het doel van de bijeenkomst is om – op basis van concrete ervaringen en wederzijds begrip – samen te kijken hoe we de toegankelijkheid van huisartsenzorg op peil houden en waar nodig kunnen verbeteren.

Meedoen

Inwoners van de provincie Groningen kunnen de vragenlijst invullen via: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/toegankelijkheid-huisartsenzorg. Het invullen vraagt zo’n 10 tot 15 minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt.



Meer informatie: www.zorgbelang-groningen.nl/.

Bron: Renate van Peet