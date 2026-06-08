Janick en Ryan van Damclub Winschoten in middenmoot NK-sneldammen

WINSCHOTEN, UTRECHT – Het damseizoen bij de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) wordt traditioneel afgesloten met het NK-sneldammen.

Deze discipline in de damsport speelde zich zaterdag af in het Nationaal Denksport Centrum (NDC) “Den Hommel” in Utrecht. Volgens een unieke “verdeelsleutel” trokken zaterdagmorgen de welpen, pupillen, aspiranten, junioren en senioren naar de Domstad, waar de eerste sessie klokslag 10:30 uur van start ging met 6 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 5 basisminuten + 5 bonusseconden per zet”. Elke leeftijdsgroep bestond namelijk uit maximaal 24 spelers.



Na de zogenaamde voorronden vond een hergroepering plaats bestaand uit 8-tallen, namelijk een A-finale, B-finale en C-finale. De senioren waren overigens ondergebracht in 3 ratinggroepen, namelijk de C-groep voor spelers tot 900 KNDB ratingpunten, de B-groep voor 900 tot 1100 punten en de A-groep boven de 1100 ratingpunten. In deze editie vormden de dames één groep en werkten een zogenaamd rondtoernooi af, hetgeen betekende dat alle spelers elkaar één keer troffen.

Algeheel kampioen bij de heren werd ex- wereldkampioen GMI Roel Boomstra uit Groningen en 2e de huidige wereldkampioen GMI Jan Groenendijk uit Nijmegen en 3e MI Rick Hakvoort uit Wapenveld. Dameskampioen werd MFF Laura Timmerman van DES Lunteren, 2e GMIF/MNF Olga Kamychleeva van DIOS/Eureka. Het brons was voor MFF Nicole de Vries van HDC Hoogeveen

Damclub Winschoten present

Damclub Winschoten was zaterdag in de Domstad vertegenwoordigd met junior Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en de 8-jarige eerstejaars welp Ryan uit Winschoten. De 19-jarige Janick sloot zijn laatste jaar bij de junioren af met een keurige 8e plaats in de A-finale. In het jaar dat een speler de 20-jarige leeftijd bereikt is hij of zij namelijk senior.

Ryan kwam in de voorronden tot 6 punten uit 6 partijen hetgeen een plaats in de B-finale opleverde. In deze finale kwam Ryan vervolgens tot een keurige 7e plaats. Het vertoonde spel van Ryan is hoopgevend voor de toekomst. In het merendeel van de partijen had Ryan namelijk aanzienlijk voordeel opgebouwd, waarbij de afwerking nog enige aandacht verdient. Daar wordt de komende tijd op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten aandacht aan besteed. Omdat Ryan volgend seizoen nog in de welpencategorie zit, kan meer succes worden verwacht bij het volgende NK-sneldammen.

Jan Starke naar wereldrecordpoging kloksimultaan dammen in Westerhaar

Jan Starke uit Oude Pekela neemt komende zaterdag 13 juni in Westerhaar deel aan de Wereld recordpoging kloksimultaan dammen tegen Internationaal Grootmeester Jitse Slump uit Landgraaf. Het huidige record staat sinds 12 oktober, vorig jaar, op naam van GMI Wouter Sipma uit Groningen die het record tegen 52 spelers in handen heeft.



Jitse neemt het zaterdag op tegen 54 spelers. Deze recordpoging staat overigens onder auspiciën van de Fédération Mondiale du Jeu de Dames (FMJD) oftewel de werelddambond en wordt georganiseerd door de actieve Damclub Denk en Zet uit Westerhaar. Klokslag 12:00 uur wordt gestart in Kulturhus “De Klaampe” in Westerhaar. Het speeltempo begint met 50 zetten in 2 uur, daarna 25 zetten per uur. De werelddambond stelt strenge eisen, waarbij de gemiddelde speelsterkte van de deelnemers minimaal 1950 FMJD ratingpunten dient te bedragen. Dit komt overeen met ongeveer 1022 KNDB ratingpunten.

De recordpoging van Jitse Slump wordt pas erkent na een winstpercentage van minimaal 70%. Jitse Slump is trouwens vaste speler in het eerste team van ereklasse vereniging Denk en Zet uit Westerhaar.

Bron: Geert Lubberink