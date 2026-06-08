DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Zaterdagmiddag moest een 18 jarige bestuurder van een Audi A7 Sportback om 15.50 uur uitwijken voor een vrachtwagen die in een bocht in de Am Rögelberg op de verkeerde weghelft reed. Hij verloor de controle over zijn voertuig en kwam in de berm in de bosschage tot stilstand. Zijn wagen liep daarbij forse schade op. De vrachtwagenchauffeur is doorgereden. De politie verzoekt getuigen zich te melden via 05931 – 9490.