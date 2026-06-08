Reünie Young People of God Onstwedde; 50 Jaar Muziek, Herinneringen en Samenzang

ONSTWEDDE – Op zaterdag 6 juni 2026 vond in de Gereformeerde Kerk van Onstwedde een bijzondere reünie plaats van het voormalige kinderkoor Young People of God.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan kwamen oud-koorleden, familieleden, betrokkenen en belangstellenden samen om herinneringen op te halen aan een prachtige periode vol muziek, vriendschap en geloof. Tijdens de bijeenkomst werden oude herinneringen gedeeld en werd de avond afgesloten met een sfeervolle Sing-in. Het speciaal gevormde reüniekoor bracht enkele bekende liederen uit het repertoire van vroeger ten gehore, waarna ook gezamenlijk werd gezongen.
In deze video-impressie zijn de sfeer, ontmoetingen en muzikale hoogtepunten van deze bijzondere avond vastgelegd.
Fotografie & Video: Freerk Boskers Fotografie