Schoorsteen voormalige Philipsfabriek in Winschoten verhuist 170 meter

WINSCHOTEN – De schoorsteen van de voormalige Philipsfabriek in Winschoten wordt op woensdag 10 juni verplaatst naar een nieuwe locatie op hetzelfde terrein. De bakstenen schoorsteen van 50 meter hoog was tientallen jaren onderdeel van de fabriek van Philips en later van QSIL. De fabriek was van grote betekenis voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in onze regio. Daarom vindt de gemeente Oldambt het belangrijk om de schoorsteen te bewaren als karakteristiek object en markeringspunt in het landschap.

Tastbare herinnering

De schoorsteen is een tastbare herinnering aan de industriële geschiedenis van Winschoten en blijft als herkenningspunt zichtbaar in het gebied. Het is een van de laatst gebouwde, nog bestaande fabriekspijpen die uit baksteen zijn opgetrokken. Door het bouwwerk te verplaatsen, blijft dit erfgoed behouden en krijgt het ook in de toekomst een plek binnen de verdere ontwikkeling van het terrein.

Industrieel erfgoed op rolletjes

Op woensdag 10 juni verplaatst verplaatsingsspecialist Bresser de schoorsteen in zijn geheel over een afstand van 170 meter naar een nieuwe locatie op het terrein. Bresser voert de verplaatsing uit in opdracht van QSIL, de eigenaar van het terrein. Bresser is gespecialiseerd in het verplaatsen van zware constructies en voerde eerder een vergelijkbare operatie uit in Roosendaal (Noord-Brabant). Hier werd een schoorsteen over een afstand van 450 meter gereden. De schoorsteen weegt 565 ton en wordt verplaatst met speciale transportwagens (SPMT’s). Tijdens het transport beweegt de schoorsteen enkele centimeters boven de grond. Op de eindlocatie wordt het bouwwerk geplaatst op een nieuwe fundering.

Specificaties schoorsteen Winschoten

Doorsnee voet: ø 4.5 meter

Doorsnee bovenop: ø 2.3 meter

Gewicht: 565 ton

Hoogte: 50 meter

Afstand verplaatsing: 170 meter

Programma woensdag 10 juni

08.00 – 08.45 uur: Gelegenheid voor aangemelde pers om de schoorsteen aan de H.M. Brouwerstraat 1 in Winschoten van dichtbij in beeld te brengen en vragen te stellen.

09.00 uur: Start verplaatsing. De verwachte aankomst op de nieuwe locatie aan de rand van het QSIL-terrein is rond het middaguur.

Speciale kijkplek

Vanwege de veiligheid is de verplaatsing zelf voor de pers na 8.45 uur en bezoekers alleen te volgen vanaf de speciale kijkplek aan de Oosterhavenkade (vrachtwagenparkeerplaats). Ook omwonenden en andere geïnteresseerden zijn hier welkom om de verplaatsing te bekijken.

Vanwege beperkte parkeermogelijkheden wordt het publiek gevraagd zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen.

De verplaatsing is daarnaast live te volgen via de website van de gemeente, www.gemeente-oldambt.nl .

Roet in het eten?

Weersomstandigheden (o.a. wind) kunnen het tijdstip en duur van verplaatsen beïnvloeden. Bij windkracht 5 of hoger wordt niet verplaatst.

Tijdelijke afsluiting Oosterhavenkade

Tijdens de verplaatsing wordt de Oosterhavenkade ter hoogte van de vrachtwagenparkeerplaats afgesloten. Dit gebeurt om het publiek een veilige plek te bieden om de verplaatsing te bekijken.

Bron: Gemeente Oldambt