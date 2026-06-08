Shantykoor Störmwind bereidt zich voor op 35-jarig jubileum

WEDDE – Shantykoor Störmwind uit Wedde bestaat in oktober 2026 maar liefst 35 jaar. Een bijzondere mijlpaal die natuurlijk niet ongemerkt voorbij mag gaan. Op zaterdag 3 oktober 2026 viert het koor zijn jubileum met een feestelijk programma in Wedde.

Het officiële gedeelte van de jubileumviering vindt plaats in de kerk van Wedde. Aansluitend wordt het feest voortgezet in Dorpshuis De Voortgang. De exacte invulling van het programma wordt op een later moment bekendgemaakt.

Sponsoren welkom

Om van het 35-jarig jubileum een bijzondere gebeurtenis te maken, is het koor op zoek naar donateurs en sponsors. Iedereen die het jubileum financieel wil ondersteunen, kan een bijdrage leveren. Volgens het koor is iedere gift van harte welkom.

Van schuur tot gevestigde naam

Shantykoor Störmwind telt momenteel 35 leden, inclusief koorleider, muzikant en geluidsman. Het koor kent een rijke geschiedenis. Ooit begonnen vanuit een schuur, maakte Störmwind in de loop der jaren verschillende omzwervingen. Zo werd onder meer gerepeteerd in ’t Ganzenust in Vriescheloo, voordat het gezelschap uiteindelijk weer terugkeerde naar de thuisbasis in Wedde.

Een belangrijk moment in de geschiedenis van de vereniging vond plaats op 12 december 1996. Op die dag werden bij notaris H. Lutter de statuten van de vereniging officieel vastgesteld. Daarbij waren Harm Frikken en Jan Willems aanwezig als respectievelijk voorzitter en secretaris.

Iedere maandagavond komen de leden bijeen om te oefenen en nieuwe liederen in te studeren. Door de jaren heen heeft het koor een vaste plaats verworven op tal van evenementen in de provincie Groningen. Daarnaast verzorgt Störmwind optredens in zorginstellingen en is het regelmatig te gast buiten de provinciegrenzen, met name in Duitsland. Dankzij de goede contacten wordt het koor daar jaarlijks voor diverse evenementen uitgenodigd.

Meer dan alleen zingen

Volgens de leden is Störmwind meer dan een koor alleen. Het gezelschap omschrijft zichzelf als een hechte vriendenclub, waarin leden ook buiten de repetities en optredens voor elkaar klaarstaan. Zo vormen koorleden bijvoorbeeld een erewacht bij de uitvaart van overleden leden. Daarnaast organiseert het koor jaarlijks een memoriamconcert voor partners en familieleden van overleden koorleden.

Hoewel het merendeel van de leden inmiddels de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, kijkt het koor nadrukkelijk vooruit. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Nieuwe zangers gezocht

Mensen die graag zingen en nieuwsgierig zijn naar het shantyrepertoire kunnen vrijblijvend een oefenavond bezoeken. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met:

Harm Migchels (voorzitter muziekcommissie)

E-mail: hmigchels@hetnet.nl

Harm Kuil (secretaris)

E-mail: harm.kuil@kpnmail.nl

Met het naderende jubileumjaar kijkt Shantykoor Störmwind terug op 35 jaar zang, kameraadschap en verbondenheid, maar vooral ook vooruit naar de toekomst.

Foto’s ingezonden door Harm Kuil