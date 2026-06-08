Sloopvergunning aangevraagd voor ’t Trefpunt in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Voor gebouw ’t Trefpunt in Vriescheloo is een sloopvergunning aangevraagd. Het pand, eigendom van de kerk, geldt al jarenlang als een belangrijke ontmoetingsplek voor zowel de kerkelijke gemeente als dorpsbewoners. De aanvraag vormt een volgende stap in de herontwikkeling van het terrein rond de voormalige pastorie aan de Dorpsstraat.

Hoewel ’t Trefpunt jarenlang werd gebruikt voor vergaderingen, als consistorie en voor de maandelijkse Open Koffieochtenden, voldoet het gebouw niet meer aan de huidige eisen.

Pastorie weer zichtbaar

Begin dit jaar werden op het terrein tussen de pastorie aan de Dorpsstraat en de Pastorielaan bomen en struiken verwijderd. Daardoor is de karakteristieke pastorie weer goed zichtbaar geworden.

Voor de pastorie liggen inmiddels concrete plannen klaar. Het gebouw wordt gerenoveerd en zoveel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Daarbij wordt de bovenverdieping, die in de jaren vijftig werd toegevoegd, verwijderd. Ook krijgt het pand weer een traditioneel puntdak.

Na de renovatie krijgt de pastorie een multifunctionele bestemming. Het gebouw moet ruimte bieden voor vergaderingen, bijeenkomsten, ontvangsten en ontmoetingen. Ook kunnen er in de toekomst activiteiten plaatsvinden rond rouw en trouw.

Grote orangerie

Het bouwdeel aan de achterzijde tussen de pastorie en ’t Trefpunt wordt vervangen door een grote serre, een orangerie. Deze ruimte moet geschikt worden voor bijeenkomsten van ongeveer honderd personen.

Daarnaast bestaan plannen voor de realisatie van een aula waar overledenen kunnen worden opgebaard. Daarmee zou opnieuw een belangrijke voorziening voor het dorp en de regio ontstaan.

Het initiatief voor de herontwikkeling is afkomstig van Stichting Pastoriebuurt Vriescheloo, de kerkelijke gemeente, Dorpsraad Vriescheloo en de gemeente Westerwolde.

Woningbouw in tweede fase

De plannen reiken verder dan alleen de renovatie van de pastorie. In een tweede fase wordt gekeken naar woningbouw op de locatie van ’t Trefpunt en aan de tuinzijde van het terrein.

Daar zouden ongeveer tien levensloopbestendige woningen kunnen verrijzen voor zowel ouderen als jongeren uit het dorp. Ook wordt gedacht aan een gemeenschappelijke tuin. Het doel is om inwoners, jong en oud, de mogelijkheid te bieden langer in het dorp te blijven wonen.

Deze ideeën werden al in 2023 gepresenteerd door het bewonersinitiatief ‘Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen’, waarbij ook de kerkenraad van Vriescheloo betrokken was.

Nog een lange weg te gaan

Voordat de plannen daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd, moeten nog diverse stappen worden gezet. Op dit moment wordt gewacht op de benodigde sloopvergunning voor ’t Trefpunt. Daarnaast zal archeologisch onderzoek moeten plaatsvinden voordat verdere ontwikkelingen mogelijk zijn.

De aanvraag van de sloopvergunning markeert daarmee vooral het begin van een proces dat de komende jaren vorm moet krijgen, met als uiteindelijk doel een toekomstbestendige invulling van een markante locatie in het hart van Vriescheloo.

Foto’s: Catharina Glazenburg