Spanning stijgt rond plannen voor het Liefstinghsbroekbos

VLAGTWEDDE – De provincie Groningen presenteert vanmiddag en vanavond de plannen voor het Liefstinghsbroekbos tijdens een inloopbijeenkomst in Rendering in Vlagtwedde. Het herstel van het Liefstinghsbroekbos blijft een ingewikkelde puzzel voor onze regio.

Tijdens deze informatiemiddag en -avond willen de provincie en het waterschap aan omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden laten zien wat er tot nu toe in het gebied is gedaan en wat er nog gaat gebeuren om het unieke bos te redden. Voor de natuur is dat hard nodig, maar voor de boeren in de buurt brengen de plannen grote zorgen met zich mee.



Het Liefstinghsbroekbos, gelegen aan de Weenderstraat tussen Vlagtwedde en Weende, is een klein, 20 hectare groot, maar belangrijk natuurgebied. Het is een van de oudste bossen van Nederland. Omdat het zo uniek is, valt het onder de strenge Europese ‘Natura 2000’-bescherming. Het Liefstinghsbroekbos staat al jaren te droog en er daalt te veel stikstof neer op de bodem. De bomen worden daardoor ziek. De overheid moet hier volgens de wet nu echt iets aan doen.

Natte voeten

Om het bos te redden, moet het grondwater in en rondom het bos omhoog. De provincie en het waterschap willen daarom een soort bufferzone om het bos heen maken. In die zone wordt het waterpeil flink verhoogd. Ook moet de uitstoot van stikstof door boerenbedrijven in de buurt van het bos omlaag. De provincie geeft hier vandaag tekst en uitleg over aan de hand van het opgetuigde meetnetwerk en de stikstofmetingen.

Voor de boeren die direct naast het bos wonen en werken, blijft deze verhoging van het waterpeil een zorgenkindje. Als de grond te nat wordt, kunnen zij er niet meer met hun trekkers op rijden en kunnen de koeien minder lang de wei in. Tijdens de bijeenkomst is er dan ook specifiek aandacht voor maatregelen om de stikstofbelasting te verlagen, zoals bedrijfsverplaatsing (wat inmiddels al gebeurd is) maar er wordt ook gekeken naar kansen voor een toekomstgerichte landbouw in het gebied.

De provincie benadrukt dat de provincie de plannen samen met de buurt wil maken en dat er gezocht wordt naar oplossingen. Boeren worden niet zomaar weggejaagd. Er is geld beschikbaar om hen te helpen, bijvoorbeeld door grond te ruilen, hen financieel te compenseren of door hun bedrijf vrijwillig op te kopen. Toch zit de schrik er bij veel gezinnen in de buurt van het bos goed in. De regels vanuit Europa zijn namelijk heel streng.

In gesprek met deskundigen

Tijdens de bijeenkomst kunnen de bezoekers hun vragen direct stellen aan de aanwezige deskundigen en hun zorgen op de kaart intekenen. De provincie en het waterschap gaan al deze reacties verzamelen en bekijken. De komende maanden moet blijken of de plannen nog worden aangepast om de boeren tegemoet te komen, zonder dat de redding van het bos in gevaar komt.

De inloopbijeenkomst is vandaag, 8 juni 2026, van 16:00 uur tot 21:00 uur in Partycentrum Rendering, Schoolstraat 8 in Vlagtwedde. Groningen1 doet verslag.