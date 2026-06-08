VLAGTWEDDE – Standhouderplaatsen Vlagtwedder Landbouwbeurs allemaal bezet
Op het evenemententerrein aan de Onstwedderweg in Vlagtwedde wordt hard gewerkt om de standhouders van de Vlagtwedder Landbouw te kunnen verwelkomen.
De tenten rijzen als paddenstoelen uit de grond en alle voorzieningen worden in gereedheid gebracht.
Dat deze beurs populair is blijkt wel uit het enthousiasme van de standhouders, alle plekken zijn weer bezet.
De beurs kent dit jaar enkele primeurs, allereerst is er de niet eerder vertoonde film over een ontginningsboerderij in Veelerveen, “Ploatse van juffrouw Ebels”, gemaakt door Reiny van Hateren, daarnaast is er een spraakmakende documentaire van “Stichting Samenleving, Landbouw en Natuur” te bekijken en is er een doorlopende voorstelling over de landbouwbeurs zelf, ook gemaakt door Reiny van Hateren.
Dit alles in een doorlopende voorstelling te bekijken in de cateringtent.
Ook is er de presentatie van het boek ‘Landbouwbeurs Vlagtwedde: Een reis door de tijd’. dit boek is gemaakt ter ere van 120 jaar tentoonstelling en landbouwbeurs in Vlagtwedde.
In dit boek reist u terug in de tijd van 2026 naar 1906 en ontdekt u de historie, belevenissen en oorsprong van de Vlagtwedder Landbouwbeurs.
Het boek kost 25 euro en is verkrijgbaar bij het secretariaat tijdens de beursdagen.
Alvast reserveren? Dat kan ook! Stuur een e-mail naar secretariaat@vlagtwedderlandbouwbeurs.nl
De opstelling van de beurs is weer helemaal veranderd, u kunt dat zien op de site van de Vlagtwedder Landbouwbeurs.
Parkeren
De parkeerplaats heeft dit jaar een andere in- en uitgang.
Allebei aan de Wensenkampweg, er is dus een verplichte rijrichting op het terrein.
Er is voor deze oplossing gekozen om het doorgaande verkeer op de Onstwedderweg te ontlasten en filevorming te voorkomen.
Standhouderplaatsen Vlagtwedder Landbouwbeurs allemaal bezet
VLAGTWEDDE – Standhouderplaatsen Vlagtwedder Landbouwbeurs allemaal bezet