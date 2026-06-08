Treant verwelkomt twee nieuwe zorgbestuurders

EMMEN – Met de komst van Patrick Vink en Jan Martin Wijnsma is de raad van bestuur van Treant weer compleet. Samen met Lieke Poot, lid raad van bestuur, vormen zij vanaf 1 oktober 2026 het driehoofdige collegiale bestuur. Patrick Vink gaat aan de slag als voorzitter raad van bestuur en Jan Martin Wijnsma als lid raad van bestuur en Chief Financial Officer.



Patrick Vink is een zorgbestuurder met een sterke staat van dienst en ervaring in het verbinden van ziekenhuiszorg en ouderenzorg binnen één organisatie. Hij is in Noord-Nederland goed ingevoerd en bekend met het netwerk binnen het zorg- en bestuurlijke veld. Zijn bestuursstijl kenmerkt zich door een focus op verbinding tussen professionals, samenwerking met ketenpartners en het toekomstbestendig maken van zorgorganisaties.

Jan Martin Wijnsma heeft een achtergrond in accountancy en bestuurlijke ervaring binnen complexe organisaties die in transitie zijn. Hij beschikt over bedrijfseconomisch inzicht en kennis van de zorgcontext. In eerdere functies vertaalde hij strategische keuzes naar realistische en beheersbare financiële kaders. Zijn focus ligt op het realiseren van duurzame financiële stabiliteit binnen organisaties om zorginhoudelijke doelen mogelijk te maken.

Voorzitter raad van toezicht Roelof Jonkers: ‘Ik heb er veel vertrouwen in om met dit nieuwe bestuursteam dat goed ingevoerd is in Noord-Nederland, de volgende fase van Treant in te gaan waarbij de focus ligt op continuïteit en verdere ontwikkeling richting de zorg van morgen. Tegelijk spreken we onze grote waardering uit voor de interim-bestuurders Wander Blaauw en Hans Dijkstra voor hun inzet en betrokkenheid bij Treant.’

Zittend lid raad van bestuur en Chief Medical Officer van Treant Lieke Poot: ‘Ik ben zeer blij met de benoemingen waardoor een stevig, complementair en samenwerkingsgericht team ontstaat dat klaar is om vorm te geven aan de toekomst van Treant.’



Samen richting geven aan de toekomst

Beide benoemde bestuurders hebben ruime ervaring opgedaan bij Zorgpartners Friesland, Frisius MC en diens fusievoorgangers. Over de overstap zegt Patrick Vink: ‘Ik kijk er naar uit om deze stap naar Treant en naar een andere regio te zetten. Zorginhoudelijke opgaven zijn vaak vergelijkbaar, maar iedere regio heeft zijn eigen dynamiek en identiteit. Juist die eigenheid doorgronden is cruciaal om de zorg te versterken en te vernieuwen. Ik verheug mij op de samenwerking met collega-zorginstellingen in Noord-Nederland.

Treant staat voor uitdagende keuzes die richtinggevend zijn voor de toekomst. Samen met mijn collega’s zet ik mij graag in om de zorg en de organisatie verder te ontwikkelen, met als doel toekomstbestendige, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg zonder drempels in Drenthe en Zuidoost Groningen.’

Bron: Treant