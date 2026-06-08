Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 7 juni 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT REGEN | MORGEN MEER ZON

Aanvankelijk valt er nog af en toe regen, maar gaandeweg de dag komen er enkele opklaringen/ Later op de dag zijn er dan ook een paar zonnige perioden. Het is vanmiddag en vanavond ook droog en de maximumtemperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Vannacht is er een zwakke zuidenwind en het is dan vrij helder met een paar wolkenvelden. Minimumtemperatuur rond 11 graden. Morgen is er eerst af en toe zon en het is lang droog. Later is het bewolkt en morgenavond komt er vanuit het zuidwesten enige regen bij. Maximumtemperatuur morgen 21 á 22 graden bij windkracht 3 tot 4 uit zuid tot zuidwest.

Het is dus een vrij wisselvallige situatie deze dagen, en dat zal van dinsdag tot vrijdag niet veel anders zijn: dinsdag is nogal buiig met kans op onweer, woensdag is het eerst een tijdje droog maar dan komt er later enige regen. En ook donderdag en vrijdag zijn er perioden met regen. Pas volgend weekend wordt de situatie allemaal wat stabieler met vaak droog weer en meer zon. De temperatuur ligt na morgen iets onder de 20 graden-grens, volgend weekend komen we daar weer boven.